Le VPN CyberGhost propose une nouvelle promo à 2,45€/mois et en plus 2 mois offert

Un VPN efficace et reconnu pour moins de trois euros par mois

Un service complet

La remise concerne l'abonnement 3 ans, qui est ici proposé à 88 euros avec en plus 3 mois offert. Cela vous reviendra donc (avec la promotion) à 2,31 euros par mois. Vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Vous ne prenez donc aucun risque à essayer le service puisque vous avez un mois et demi pour changer d'avis. Si vous ne souhaitez pas payer pour une période aussi longue, d'autres possibilités sont offertes (mais bien moins intéressantes). L'abonnement de un an coûte 63,48 euros (5,29 euros par mois) ou aussi 2 ans à 78,96 euros (3,29€ par mois). Il est aussi possible de régler mois après mois, ce qui revient à 11,99 euros mensuels. Vous pouvez par ailleurs souscrire une option "IP dédiée" à 5 euros par mois. Le règlement du paiement peut être assuré par carte bancaire, PayPal ou BitPay.Cyberghost propose toutes les fonctionnalités attendues d'une plateforme ce ce genre. Il est d'ailleurs très bien placé dans notre comparatif des meilleurs VPN du marché . L'abonnement donne accès à 5600 serveurs partout dans le monde et permet une connexion simultanée sur sept appareils. L'application est disponible sur Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, FireTV, AndroidTV, Chrome et Firefox. Vous bénéficiez aussi d'une assistance en direct disponible 24h/24 et 7j/7.L'intérêt d'un tel VPN est multiple. Pour une question d'anonymat et de sécurité d'abord. Cyberghost permet de protéger son identité en ligne avec le chiffrement de l'adresse IP. De plus, le service n'enregistre aucun log. Le VPN offre aussi la possibilité de visionner des contenus dont l'accessibilité est géographiquement restreinte. Utile pour les jeux vidéo, avec des licences parfois bloquées selon les régions, ainsi que le streaming vidéo. Vous pouvez ainsi regarder la télévision française depuis l'étranger ou accéder au catalogue Netflix aux États-Unis par exemple.