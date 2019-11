J-2 avant le Black Friday : le VPN CyberGhost a prix cassé

Un outil indispensable pour protéger votre identité sur le web

Un moyen simple d'accéder à l'ensemble des catalogues de streaming !

Peu à peu, le VPN est passé d'outil réservé aux seuls geeks à une solution plus grand public. En effet, avec les menaces grandissantes sur notre sécurité et nos données personnelles, l'utilisation d'un VPN permet de limiter les risques de se faire voler ses mots de passe ou ses informations privées, que vous vous connectiez sur PC ou sur smartphone.CyberGhost est l'un des meilleurs VPN du marché. Il vous permet de simuler une connexion dans un autre pays et de chiffrer en temps réel vos informations de connexion. Les données que vous échangez sur de nombreux sites internet sont protégées en permanence, ainsi que les transactions bancaires. L'outil est également utile pour une connexion sur un réseau Wi-Fi public, réputé pour être des passoires en matière de sécurité.En plus de protéger vos connexions, le VPN CyberGhost vous permet également d'accéder à des sites normalement réservés à certains territoires. On pense notamment aux services de streaming, dont les catalogues sont souvent bien plus fournis de l'autre côté de l'Atlantique. Avec CyberGhost, vous pouvez retrouver les films et séries encore indisponibles en France et profiter du meilleur de votre service de streaming préféré.Quand on parle en ce moment de streaming, on pense évidemment à Disney+, dont l'arrivée en France n'est pas prévue avant le 31 mars 2020. Cela laisse encore de nombreuses semaines à attendre aux fans dequi ne peuvent pas profiter de la nouvelle série, diffusée actuellement aux Etats-Unis.CyberGhost a pensé à eux, et à tous ceux souhaitant profiter dès à présent de Disney+ . Le service a dédié certains serveurs pour accéder dans les meilleures conditions au catalogue de séries et de films produits par le studio aux grandes oreilles dès à présent.CyberGhost propose actuellement une vente flash exceptionnelle vous permettant de vous abonner durant 12 mois pour un tarif de seulement 2,75€ / mois, soit 33€ sur l'ensemble de la période.