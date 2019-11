NordVPN lance une offre à partir de 3,17€/mois avec un mois gratuit !

Bon plan NordVPN : une nouvelle promotion alléchante

Quels sont les avantages NordVPN ?

Pour convaincre les consommateurs de choisir leur plateforme, les services de VPN incluent toujours une garantie satisfait ou remboursé pour une certaine : parfois deux semaines, souvent 30 jours, et parfois jusqu'à 45 jours pour les plus généreux.NordVPN va ici plus loin en proposant un mois d'accès gratuitement. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez toujours résilier. Mais dans le cas contraire, vous êtes invité à poursuivre l'expérience en payant 114,33€ pour trois ans, soit 3,17€ par mois seulement. Il s'agit de loin de l'offre la plus intéressante. Toutefois, vous pouvez aussi choisir la formule 2 ans à 108,98€ (4,54€ par mois), 1 an pour 76,33€ (6,36€ mensuels) ou 10,87€ pour un mois.Avec un unique abonnement, NordVPN permet de connecter simultanément jusqu'à 6 appareils. Il existe une application pour les principaux supports : Windows, macOS, Linux, Android et iOS. 5165 serveurs situés dans 59 pays différents sont mis à disposition des utilisateurs, avec bande-passante illimitée bien sûr et une assurance de profiter de bons débits.En plus de protéger votre anonymat et vos données personnelles, un VPN rend possible l'accès à des contenus qui ne sont normalement pas disponibles dans la zone géographique où vous vous trouvez. Vous pouvez ainsi regarder la TV française depuis l'étranger ou profiter du catalogue de films et séries d'une plateforme de SVOD d'autres pays. Et en cas de problème, sachez que le service client est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.Si vous souhaitez en savoir plus sur les VPN et quels sont les meilleurs du marché, nous vous invitons à consulter notre comparatif récemment mis à jour