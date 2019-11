Le Xiaomi Redmi Note 8 à seulement 159,99€ chez Darty

Le Xiaomi Redmi Note 8 affiche un tarif très agressif

Un modèle qui va à l'essentiel

Nous sommes chez Darty pour cette promotion plutôt conséquente. Ce n'est pas l'enseigne française qui s'occupe de la vente mais plutôt le vendeur UBaobab. Rassurez-vous car ce dernier est très bien noté. Ainsi, la livraison est offerte mais vous devrez patienter entre 20 et 30 jours pour recevoir votre commande. Un numéro de suivi vous sera fourni afin que vous puissiez suivre votre colis. À la réception, si le produit ne vous convient pas, vous aurez 15 jours pour le renvoyer. Enfin, la garantie est valable pour une durée de deux ans. Voyons ce que ce mobile a dans le ventre !Le Xiaomi Redmi Note 8 est un modèle d'entrée de gamme avec un écran LCD 6,3 pouces pour une définition FHD+. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 665, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. S'il ne s'agit pas du smartphone le plus puissant, il profite tout de même d'une configuration honorable. Vous pourrez lancer la plupart des applications sans être victime du moindre ralentissement. Les jeux qui ne demandent pas beaucoup de ressources tourneront aussi sans difficulté. Pour un téléphone à moins de 200€, vous ne serez pas déçu.La partie photo nous réserve pas moins de quatre capteurs au dos du mobile. Le module principal atteint 48 mégapixels et il est épaulé de trois autres de 8 mégapixels (ultra grand-angle), 2 mégapixels (macro) et 2 mégapixels (capteur de profondeur). À l'avant, c'est un dernier capteur 13 mégapixels qui répond présent. Pour ce qui est de la batterie 4000 mAh, elle saura tenir sur la durée tout en étant compatible avec la recharge rapide 18W.Vous aurez largement de quoi faire avec le Xiaomi Redmi Note 8. Malgré son tout petit prix, il saura se montrer à la hauteur des tâches les plus exigeantes. C'est un beau cadeau à mettre au pied du sapin sans se ruiner. N'hésitez pas à le commander dès maintenant étant donné que le délai de livraison est assez important.