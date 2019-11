Protégez votre vie numérique grâce aux offres VPN chez CyberGhost, ZenMate et Surfshark

CyberGhost

Les raisons d'utiliser un VPN sont multiples. Ils permettent de naviguer anonymement sur internet, d'accéder à des catalogues de contenus disponibles seulement dans des zones géographiques limitées... Bref, ils sont devenus indispensables pour bon nombre d'utilisateurs. Et le meilleur dans tout cela, c'est qu'il n'y a pas besoin de se ruiner pour accéder à une plateforme performante et sécurisée. La preuve en trois bons plans. CyberGhost est actuellement disponible pour la somme de 88 euros pour un an d'abonnement, soit 2,45 euros par mois. Vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursé pour une période de 45 jours. Si vous ne souhaitez pas prendre 36 mois d'abonnement d'un coup, il existe des solutions moins engageantes : 11,99 euros pour un mois avec 14 jours de rétractation et 63,48 euros pour 1 an (5,29 euros par mois) avec 45 jours de garantie satisfait ou remboursé. Mais étant donné les différences de prix, autant prendre directement l'offre 3 ans..C'est l'une des meilleures solutions du marché avec ses 5744 serveurs répartis dans plus de 90 pays, une bande passante illimitée et de bons débits. Nous avons aussi droit à des connexions simultanées sur un maximum de 7 appareils et une application pour Windows, Mac, iOS, Android et Linux. Retrouvez ici notre test de Cyberghost ZenMate est intéressant car il permet d'obtenir l'accès à un VPN performant pour une somme vraiment modique : 1,99 euros par mois si vous souscrivez deux ans (seulement 47,76 euros pour 24 mois donc). Le prix passe ensuite à 47,76 euros pour une seule année, ce qui reste très abordable. Vous bénéficiez ici d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez vous abonner pour une année, mais cela ne fait pas vraiment sens puisque le tarif pour 12 mois est de 53,88 euros, soit 6,12 euros de plus pour 2 fois moins de temps. Pour un unique mois, comptez 9,99 euros.ZenMate est disponible sur Windows, macOS, Linux (via OpenVPN), Android, iOS et via une extension sur les navigateurs Chrome et Firefox. L'abonnement permet d'installer et d'utiliser le service sur cinq appareils simultanément. Des serveurs sont disponibles dans une quarantaine de pays avec bande passante illimitée. Retrouvez ici notre test de ZenMate On finit par Surfshark , et son abonnement de deux ans pour 42,76 euros par mois (avec le coupon surfsharkdeal), soit seulement 1,79 euro mensuel, intégralement remboursable pendant 30 jours. Il y a aussi possibilité de souscrire un an mais cela n'a aucun sens, le prix étant supérieur à l'offre pour deux ans. Pour un mois, le tarif est de 9,89 euros.Disponible sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS, FireTV, Chrome et Firefox, le service permet de connecter un nombre d'appareils illimité simultanément et d'accéder à 1040 serveurs situés dans 61 pays. Un whitelister pour autoriser des applications ou des sites web à contourner la connexion au VPN est prévue, utilise pour accéder à ses services bancaires sans déclencher une alerte de sécurité.Et voilà pour cette sélection de bons plans ! N'hésitez pas à jeter un œil à notre comparatif des meilleurs VPN du marché pour en savoir plus.