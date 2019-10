🔥 La confidentialité en ligne grâce à NordVPN pour 3,17€ par mois

NordVPN à petit prix

Pourquoi s'abonner à une offre VPN ?

Un VPN c'est cher ? Non, c'est accessible à tout le monde et en ce moment vous pouvez économiser jusqu'à -70% sur votre abonnement NordVPN. Vous pouvez ainsi profiter de l'offre 3 ans à 114,33 euros, soit 3,17 euros par mois, au lieu de 391,48 euros. Si vous souhaitez vous engager sur une période plus restreinte, il est aussi possible de bénéficier d'une réduction de 58% pour un abonnement de 2 ans, qui revient alors à 108,98 euros sur la période, soit 4,54 euros par mois. Pour un an, vous avez droit à une baisse de 41%, soit un prix de 76,33 euros pour les douze mois (6,36 euros par mois). Enfin, vous pouvez aussi opter pour un abonnement mensuel à 10,87 euros par mois. Vous disposez d'une garantie de remboursement pendant 30 jours si vous n'êtes pas satisfait par le service.L'intérêt de NordVPN est multiple. D'abord, il permet de naviguer sur internet en toute sécurité sans pouvoir être tracé. Aucune donnée personnelle n'est collectée. La plateforme permet également d'accéder à des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre zone géographique : les chaînes françaises si vous êtes à l'étranger, le catalogue US des services de SVOD comme Netflix...NordVPN met à disposition de ses clients 5510 serveurs dans le monde entier. Un abonnement permet de connecter simultanément jusqu'à 6 appareils sur Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox, Android, Android TV et iOS. Pour retrouver notre avis complet sur NordVPN, c'est par ici