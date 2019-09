🔥 VPN pas cher : quelles sont les meilleures offres chez CyberGhost, ZenMate et Surfshark ?

CyberGhost : offre spéciale à 2,45€/mois

ZenMate et Surfshark, deux bons VPN à petit prix

Les VPN, ces réseaux privés virtuels, ou Virtual Private Network, sont des outils qui protègent l'internaute mais qui permettent aussi de lui offrir une plus grand liberté de navigation. Leur utilisation s'est démocratisée ces dernières années et de plus en plus de particuliers ont recours à un VPN au quotidien. Dans cette nouvelle sélection, nous n'avons gardé que les meilleurs offres du marché. Découvrez donc, sans plus tarder, nos 3 VPN coups de cœur du moment.CyberGhost, le VPN qui fait sans doute le plus autorité sur le marché français , a souhaité marquer le coup en faisant un vrai effort sur son prix. Il est ainsi proposé à seulement 2,45€/mois pour 3 ans. L'avantage, c'est que si vous n'êtes pas convaincu au bout d'un mois et demi, vous pouvez annuler votre abonnement et demander à vous faire rembourser. Cependant, CyberGhost offre des services réellement performants qui ne vous donneront probablement pas envie de vous en passer. En effet, ce VPN vous permettra de naviguer sans jamais être freiné dans vos recherches, que ce soit pour regarder des séries, pour déverrouiller des jeux ou pour profiter des meilleurs offres sur les sites e-commerce. CyberGhost dispose d'un nombre impressionnant de serveurs répartis dans un peu plus de 90 pays. Il propose un accès ultra rapide et une bande passante au top. Une fois abonné, vous pourrez installer votre CyberGhost sur 7 appareils différents.On se tourne maintenant vers deux VPN de qualité qui affichent un prix assez similaire. Commençons par le moins cher des deux, le VPN ZenMate qui propose un abonnement à 1,75€/mois. ZenMate est un VPN allemand très convaincant bien implanté dans le monde et qui compte déjà plus de 45 millions d'abonnés. L'entreprise revendique le droit à un internet libre et gratuit qui n'entrave pas l'internaute dans sa navigation. La sécurité est également primordiale chez ZenMate qui assure ne stocker aucune donnée sur ses serveurs.Pour terminer cette courte sélection, voici le VPN Surfshark qui baisse le prix de son abonnement à 1,79€/mois. Surfshark est un VPN performant qui se targue même d'être le VPN le plus rapide de France. Il propose des options intéressantes telles qu'un bloqueur de pub ou encore une Whitelister. Grâce au service KillSwitch, vous êtes assuré d'être en permanence protégé car si un problème de connexion au VPN apparaît, Surfshark déconnectera internet de votre appareil et vos données seront ainsi préservées. L'entreprise a également la bonne idée de permettre à ses utilisateurs de connecter plusieurs appareils simultanément sans qu'il n'y ait de répercussion sur la fiabilité du service.Si vous recherchez un VPN rapide et fiable, vous ne vous tromperez pas en le choisissant dans cette sélection de VPN en promo.