🔥 Besoin d'un VPN : quelles sont les offres les moins chères ?

Cyberghost, le must de la sécurité

Des VPN de qualité à mois de 2€

Ce sont 3 offres que nous avons retenues dans cette nouvelle sélection, 3 bons plans très intéressants mais malheureusement éphémères. Il faudra donc prendre rapidement une décision pour choisir quel VPN est fait pour vous. Rappelons que les VPN ou réseaux privés virtuels, sont des programmes qui protègent efficacement votre connexion ainsi que vos données personnelles. Adieu donc, le risque de piratage, vous pourrez naviguer tranquillement sans aucune crainte. Cerise sur le gâteau, les VPN permettent également de vous ouvrir l'accès à des contenus normalement payants ou bloqués pour les internautes français.Si notre premier choix n'est pas le moins cher dans la liste des VPN présents sur la toile, il est sans doute le plus performant et offre un rapport qualité/prix vraiment remarquable. En effet, Cyberghost est accessible en offre spéciale à seulement 2,75€/mois pendant 3 ans.En installant ses serveurs dans plus de 90 pays, Cyberghost propose une bande passante de très bonne qualité et permet d'accéder aux contenus demandés à une vitesse impressionnante. Grâce à cet abonnement, votre identité sera extrêmement bien protégée et vous resterez à l'abri des hackers et autres logiciels ou personnes malveillantes. En oubliant les frontières, vous accéderez aux matchs de vos équipes préférées en illimité et bénéficierez des meilleures événements commerciaux. L'abonnement vous permet de protéger jusqu'à 7 de vos appareils.Le second VPN sélectionné est ZenMate , un outil lui aussi très performant et fiable qui réduit son prix à hauteur de 82%. Le VPN allemand connaît un fort succès avec quelques 45 millions d'utilisateurs dans le monde. Avec le cryptage indétectable 256-bit AESAucun, vous ne risquez pas d'être observé lors de vos navigations. L'abonnement à ZenMate vous permettra de regarder les derniers épisodes de vos séries préférées sur Netflix sans rien débourser en plus.Terminons cette sélection avec le VPN Surfshark qui propose, en ce moment même, une nouvelle offre à seulement 1,79€/mois. Attention vous avez peu de temps pour vous décider car cette bonne affaire ne dure que jusqu'à ce soir. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir réellement besoin d'un VPN ou que vous ayez besoin d'essayer un service avant de l'adopter, Surfshark est la bonne solution. La marque propose en effet un délai de 30 jours pour vous décider. Si pendant cette période vous vous n'êtes pas satisfait par cette offre de VPN, vous pouvez résilier votre abonnement et vous faire rembourser de votre versement.Surfshark permet de sécuriser les données sur tous les appareils de votre famille avec un seul compte, et même lors des connexions simultanées. Grâce au cleanweb vous éviterez les pubs en plus des trackers et autres logiciels espions.Pour déterminer quel VPN est le plus adapté à votre utilisation d'internet, n'hésitez pas à les comparer vous-même en vous rendant sur les pages de chaque site pour visualiser en détail les services proposés.