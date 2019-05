🔥 Xiaomi, OnePlus et Google : notre sélection smartphone en dessous de 450€

Fnac et SFR RED cassent les prix des smartphones

smartphones : les meilleurs téléphones mobiles Curiosité ou gadgets, popularisés avec l'iPhone en 2007 suivi par les rivaux Android, les smartphones ont envahi notre quotidien avec leurs fonctionnalités toujours plus évoluées et nombreuses. De nombreux modèles existent aujourd'hui à tous les prix et pour différents usages en fonction de leur taille d'écran, de leurs performances et caractéristiques, tendant vers la polyvalence absolue.

Si vous voulez changer votre vieux, c'est le moment idéal. Les constructeurs se livrent une concurrence acharnée, ce qui permet d'assister à de spectaculaires baisses de prix sur des terminaux commercialisés depuis moins de six mois.La Fnac et SFR RED en profitent ainsi pour mettre en avant des bons plans très alléchants. Ces promotions exceptionnelles concernent le. Tous des champions dans leur catégorie, encensés par la critique. Photos magnifiques,extrême ou encore multimédia de qualité : ces tâches ne leurs font pas peur, bien au contraire.Suivez donc le guide pour bénéficier de grosses économies sur cesOn commence notre sélection avec le. Ce smartphone asiatique est une vraie pointure, offrant des spécifications techniques impressionnantes pour un prix contenu. Son SoC Snapdragon 855 est le plus performant du moment, ce qui permet à ce téléphone de faire tourner n'importe quelle application ou jeu, même les plus gourmands.Son grand écran de 6.39” utilise la technologie AMOLED pour des couleurs et des contrastes plus vifs. L'encoche en forme de goutte est de plus très réduite. Vous pouvez ainsi regarder vos films et séries sans être gêné par une énorme protubérance peu esthétique. Le Xiaomi Mi 9 nous a séduit lors de notre test . Il serait donc dommage de passer à côté du modèle 128 Go qui est affiché àsur la Fnac !On passe maintenant au. Est-il encore besoin de présenter ce flagship killer ? Ce smartphone sous Android est l'un des plus appréciés depuis sa sortie fin 2018. Il faut avouer qu'il a de quoi séduire avec son écran AMOLED de 6.41” affichant des images sublimes et parfaitement calibrées.Niveau puissance, il n'est pas en reste grâce à son SoC Snapdragon 845 et ses 8 Go de RAM. Mais ce qui fait aussi son succès, c'est sa surcouche OxygenOS développée par Oneplus. Elle regorge de réglages et optimisations tout en conservant un fonctionnement proche d'Android Stock. L'essayer, c'est l'adopter. Affiché àdans sa version 8 Gp/128 go, le Oneplus 6T est incontournable. Pour preuve, il a obtenu la note de 4/5 lors de notre test Terminons maintenant cette sélection par une - très - grosse promotion chez SFR RED. Il s'agit duqui passe àau lieu de 759€. En prime, la coque et le verre de protection sont offerts. Pour bénéficier de cette belle baisse de prix, il vous suffit de choisir un forfait mobile chez l'opérateur, comme par exemple celui de 40 Go à 10€/mois.Concernant le smartphone lui-même, il brille par ses performances en photographie. Mais ce n'est pas tout : il est équipé d'un très bel écran OLED de 5.5” et d'un SoC Snapdragon 845. Le tout permet de profiter d'Android tel que voulu par Google. Vous n'aurez pas d'expérience plus optimisée pour cet OS qu'avec le Pixel 3. Si ce smartphone n'est pas le plus original du moment, c'est néanmoins l'un des plus efficaces.Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour profiter de smartphones haut de gamme sans dépasser la barre des 450€. Tout ça grâce à l'équipe Clubic Bons Plans !