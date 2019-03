🔥 Bon plan : Smartphone Xiaomi Redmi Note 5 Or 32 Go à 159€ au lieu de 199,90€

Redmi, c'est reparti !

Il ne vous lâchera pas !

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones

Maintenant que vous avez pris connaissance de ce tarif en berne, il est temps d'évoquer les caractéristiques techniques du mobile en question. Ainsi, lepossède un écran IPS 5.99 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels. Il est également équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 636, de 4 Go de mémoire vive ainsi que de 32 Go d'espace de stockage.Pour ce qui est de la photo, un capteur 13 mégapixels est présent à l'arrière du téléphone et un autre de 5 mégapixels vous servira à prendre des selfies. Vous pourrez ainsi capturer des vidéos en full HD. Côté autonomie maintenant, la batterie affiche une capacité de 4000 mAh et peut ainsi tenir pendant environ trois jours pour un usage standard. Vous aurez bien du mal à tomber en rade !Comme à son habitude, Cdiscount vous propose de payer en quatre fois, soit environ 40,70€ par mois. Notez qu'il sera en stock à partir du 13 mars 2019.