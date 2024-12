Le MacBook Air 13 M3 est le parfait équilibre entre puissance et portabilité. Équipé de la puce Apple M3, il offre des performances supérieures pour le multitâche, les logiciels créatifs et la navigation fluide. Son écran Liquid Retina est un atout majeur, avec des couleurs précises et une luminosité optimisée pour tous vos projets professionnels ou personnels.



Son design ultrafin et léger en fait un allié de choix pour les utilisateurs en déplacement, tandis que son autonomie exceptionnelle de plus de 18 heures garantit une journée complète d’utilisation sans recharge. De plus, sa connectivité avancée avec Thunderbolt et Wi-Fi 6E permet une rapidité et une fiabilité accrues pour tous vos besoins numériques.



En promotion à 1099 € au lieu de 1299 € chez Amazon, le MacBook Air M3 devient plus accessible que jamais, juste avant Noël.