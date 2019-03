⚡️ Bon plan : Krups Nescafé Dolce Gusto Piccolo à 29,99€ au lieu de 49,99€

Pour une Dolce Vita

What else ?

Cette machine à café a absolument tout pour plaire. Commençons avec des détails chiffrés puisqu'elle possède une pression de 15 bar, sa puissance électrique est de 1500 watt et la capacité de son réservoir d'eau s'élève à 0,6 litres. Elle n'est pas non plus excessivement lourde puisqu'elle fait un poids de 2,65 kilogrammes. Maintenant, passons aux choses sérieuses.Ainsi, cette machine de la marque Nescafé est compatible uniquement avec les capsules. Elle possède un réservoir d'eau amovible, un système de chauffe Thermoblock System, un bac d'égouttage réglable ou encore une fonction automatique d'évacuation de la pression. Pour terminer, il est important de préciser qu'elle opte pour la méthode d'infusion Espresso.La machine à café est garantie pour une durée de deux ans et vous pouvez être livré gratuitement.