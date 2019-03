🔥 Bon plan : Jusqu'à 20€ de remise sur les imprimantes Canon PIXMA et 30% de réduction sur les encres en achat groupé

Jusqu'à 20€ de réduction sur les imprimantes Canon PIXMA

30% de réduction sur les encres en achat simultané

Aujourd'hui, c'est double promo chez. Le spécialiste de la photo et de l'impression propose en effet une offre groupée plus qu'intéressante.Pour commencer, ce sont. L'imprimante multifonction 3-en-1 PIXMA TS6250 passe ainsi de 119.99€ à 104.99€ grâce à 15€ de déduction lors du passage au panier.Vous cherchez une promotion plus avantageuse ? Pas de soucis, Canon vous offre 20€ sur pas moins de cinq de ses imprimantes PIXMA. Les modèles haut de gamme multifonctions, avec bac de chargement et impression A3 passent ainsi de 249.99€ à 229.99€.Pour les personnes qui ne cherchent pas une usine à gaz, il reste les Canon PIXMA à 179.99€. Grâce à la réduction, leur prix diminue à 159.99€ seulement. C'est une excellente affaire pour cesde qualité capables de numériser vos documents et de les copier, mais aussi d'imprimer vos souvenirs en photo !Comme une bonne affaire peut souvent en cacher une autre, Canon réalise une seconde promotion. Si vous achetez une imprimante à jet d'encre PIXMA parmi la sélection vue plus haut, n'hésitez pas à ajouter les encres compatibles à votre panier.Pourquoi ? Tout simplement parce quePrenons un exemple. Ajoutez l'imprimante multifonctions PIXMA TS9551C d'un montant de 259.99€ à votre panier. Son prix baisse immédiatement à 239.99€ grâce aux 20€ de réduction. Ajoutez maintenant un pack de cartouches d'encre à 57.99€. Son prix sera réduit à 40.59€ une fois dans le panier. Vous réalisez ainsi une économie totale de 37.40€ sur l'ensemble de votre panier.L'offre de printemps Canon est. Nous vous recommandons cependant de ne pas trop attendre, certains produits sont déjà en rupture de stock !