⚡️ Bon plan : Bande de Lumière LED Intelligente Yeelight YLDD04YL 2m à 30,26€ au lieu de 38,53€

Illuminez votre vie (oui rien que ça) !

Vous serez prêt pour noël 2019

Bon, c'est vrai que noël est bien loin de nos préoccupations mais il n'est jamais trop tard pour illuminer un peu votre maison. Ainsi, cette bande de lumière peut s'adapter facilement à de nombreuses surfaces. Il est même possible de la couper selon l'espace que vous lui réserverez. Sa longueur de 2 mètres vous permettra de couvrir un maximum de place sur un mur ou ailleurs.Vous pouvez paramétrer la bande via votre smartphone (ou une tablette) en téléchargeant l'application Yeelight sur iOS ou Android. Le contrôle vocal est aussi de la partie avec Alexa et l'assistant Google. La consommation totale est relativement faible, la puissance du produit est de 7,5 watts, la tension est de 220V et la bande gère 16 millions de couleurs.Attention car la vente flash se terminera le 6 mars et les exemplaires en stock sont bien évidemment limités. Pour une livraison en France, vous devrez débourser 4,96€ supplémentaires et vous recevrez votre article sous 5 à 10 jours ouvrables.