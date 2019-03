⚡️ Bon plan : Samsung 50MU6192 TV LED 4K/ UHD 127 cm - HDR à 399,99€ au lieu de 699,99€

Une fenêtre sur le monde

Une bonne télé !

Comparatif : les meilleurs téléviseurs 4K les télévisions sont aujourd'hui d'élégants bijoux de technologie à écran plat LED, QLED ou OLED, dont la taille et la résolution ne font qu'augmenter. Cette progression constante n'est pas sans dérouter, d'autant plus que leur connexion à Internet vient étoffer leur panel de fonctionnalités.

Découvrez les meilleurs téléviseurs 4K

Ce modèle possède un écran 4K de 127 centimètres. Il propose donc une définition de 3840 x 2160 pixels et il est compatible avec la fonctionnalité HDR. Ainsi, la qualité visuelle de vos films comme de vos jeux vidéo sera optimale et l'immersion s'en trouvera nettement renforcée. À ce niveau, vous pourrez aussi activer les modes "films" et "jeu" pour adapter l'éclairage au programme diffusé sur votre télé.Concernant les autres caractéristiques de cette TV LED fabriquée par la marque coréenne, sachez par exemple qu'elle possède la classe énergétique A, pour une consommation de 190 Watt en fonctionnement et 129 kWh par an. Au niveau des connectiques, nous notons la présence de trois ports HDMI, deux USB 2.0, un port réseau, une sortie audio numérique, une entrée de ligne audio et une entrée vidéo composite. Puisqu'il s'agit d'une smart-TV, vous pouvez aussi accéder à des applications comme YouTube ou encore Netflix.