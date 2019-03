🔥 5 Trottinettes électriques en promo Xiaomi, Ninebot et E-Road à ne pas rater ce week-end

Promos Cdiscount et Gearbest : cinq trottinettes électriques à prix cassés

En plus de nos articles ponctuels servant à vous orienter sur les meilleures promos Tech du Net , notre équipe Clubis Bons Plans met régulièrement à votre disposition des sélections thématiques. Ces dernières regroupent tous les bons plans à ne pas rater, listés selon un thème précis.Vous l'aurez compris, notre sélection du jour concerne les. Ce ne sont pas moins de cinq modèles à prix cassés que nous examinerons à la loupe. Ils sont commercialisés sur les plateformes de vente en ligne Cdiscount et Gearbest, reconnues pour leur efficacité. Vous pourrez ainsi réaliser des économies allant jusqu'à 200€. Pour ça, suivez le guide !Pour les plus petits budgets, nous commencerons cette sélection avec un modèle àau lieu de 399€ chez Cdiscount. Il s'agit de la trottinette électrique. Ce petit engin de 8 kg seulement est un vrai petit bolide pouvant rouler jusqu'à 25 km/h grâce à son moteur de 350 W. Un mode sécurisé permet de limiter la vitesse à 6 km/h. La Streety V2 peut ainsi rouler sur une distance de 15 à 20 km.Très proche de la Streety, laest aussi en promotion chez Cdiscount. Son prix passe de 249€ à. Cette petite trottinette électrique offre les mêmes spécifications que sa consœur, à savoir une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie de 20 km environ. Mais elle ajoute à ça des feux à l'avant et à l'arrière afin d'être visible en toutes circonstances. Notez que cette trottinette électrique est plus lourde que son homologue de la même marque, pesant 10 kg.Nous montons ensuite en gamme avec deux modèles bien connus de chez. Les trottinettes électriques ES1 et ES2 voient leur prix baisser sur le site Gearbest. Le modèle Ninebot ES1 passe ainsi àet la version plus moderne ES2 s'affiche àgrâce au code promo GBB5ES2FR. Ces deux trottinettes électriques sont pliables, ce qui les rend très pratiques pour le transport, bien qu'elles restent les plus lourdes de notre sélection. La version ES1 de 13 kg peut filer jusqu'à 20 km/h, alors que sa grande sœur ES2 - avec 12 kg sur la balance - va jusqu'à 25 km/h. Toutes deux bénéficient en outre d'une belle autonomie allant jusqu'à 25 km.Pour terminer, il reste la célèbre trottinette électrique. C'est clairement LA référence dans le monde des trottinettes. Elle voit son prix baisser àsur Gearbest. C'est une excellente affaire sachant qu'elle offre une autonomie jusqu'à 30 km et une vitesse de pointe jusqu'à 25 km/h. Elle pèse 12.5 kg, ce qui en fait un poids lourd au sein de cette sélection. Ce petit bijou de technologie est cependant doté d'un double système de freinage, de diverses protections contre les risques électriques et même d'une application connectée pour smartphone. Cette trottinette électrique embarque aussi un feu stop à l'arrière qui devrait vous éviter quelques frayeurs sur la route.Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix parmi ces cinq trottinettes électriques en promotion. Attention toutefois, il n'est pas autorisé de rouler partout avec ces véhicules personnels. Les trottoirs leur sont ainsi interdits, du moins dans certains endroits. Par exemple, vous encourez jusqu'à 135€ d'amende si vous roulez sur les espaces piétons parisiens !Le code de la route n'est pas encore clair sur l'usage des trottinettes électriques. Il devrait toutefois rapidement prendre en compte ces engins personnels en plein boom. Il vous revient donc d'être prudent au sein de la circulation et de respecter les règles en vigueur établies pour les autres véhicules.