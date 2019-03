🔥 Bon plan : Le Google Pixel 3 et Pixel 3 XL à prix cassés chez Boulanger et Fnac

Faites vos jeux (tout va bien) !

Deux fois plus de Pixels !

Chez Boulanger, le Google Pixel 3 64 Go est à 559€ et la version 128 Go à 659€. Du côté du Google Pixel 3 XL, le modèle 64 Go est vendu pour 659€ contre 759€ pour le 128 Go. Dans tous les cas, le retrait en magasin et la livraison à domicile sont offerts. Les smartphones sont tous garantis pour une durée de 2 ans et vous pouvez souscrire à une assurance vol + casse d'un an pour 163€ supplémentaires.Passons maintenant à la Fnac. L'enseigne propose le Google Pixel 3 64 Go à 599€ et le 128 Go pour 699€. Le Pixel 3 XL 64 Go est aussi à 699€ et la version 128 Go atteint les 799€. La vente flash s'achèvera le 4 mars à minuit. La Fnac offre la livraison à votre domicile tout comme le retrait dans un magasin à proximité de votre lieu de résidence. Les deux enseignes commercialisent le smartphone en trois coloris : noir, blanc et rose. Un abonnement de 3 mois à la plateforme d'écoute de musqiues Deezer est également offert, pour une valeur totale de 30€.Après avoir détaillé ces bonnes affaires, nous allons revenir sur les spécificités techniques de chaque appareil. Après tout, c'est la moindre des choses afin de savoir s'ils sont en adéquation avec vos attentes. Commençons donc avec le Google Pixel 3 qui arbore un écran AMOLED 5.5 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 845 à 2.35 GHz, 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go d'espace de stockage. Côté photo, le capteur arrière est un 12.2 mégapixels et celui à l'avant pointe à 8 mégapixels.Maintenant, passons au Google Pixel 3 XL. Quelques changements sont à noter puisque ce dernier est composé d'un écran AMOLED 6.3 pouces avec une définition de 2960 x 1440 pixels. La batterie embarquée possède une capacité de 3430 mAh contre 2915 mAh pour la version standard du smartphone. Le modèle XL est bien évidemment plus imposant et plus lourds (184 grammes au lieu de 148 grammes) que le Pixel 3 classique. Pour le reste, les caractéristiques sont similaires.