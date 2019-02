⚡️ Bon plan : Carte Graphique PNY RTX 2060 6Go à 338,39€ au lieu de 359,99€ avec le code BILLBOX

Conditions de l'offre

Le ray-tracing en temps réel vous ouvre ses portes

Comparatif pc portable : Quel ordinateur acheter ? Plus que jamais, le PC portable s'impose comme l'outil informatique de nos foyers, mettant aux oubliettes la bonne vieille tour fixe et permettant une utilisation plus polyvalente. De nombreuses catégories et caractéristiques existent, mais la rédaction vous guide pour trouver l'ordinateur convenant à vos usages et votre budget.

Découvrez notre comparatif des meilleurs ordinateurs portables

Pour économiser plus de 20€ sur la carte graphique PNY RTX 2060, rien de plus simple. Il vous suffit de rentrer le codelors de votre passage dans le panier. Le prix de ce GPU très performant passera ainsi de 359.99€ àNotez au passage qu'il est possible de payer en plusieurs fois sans frais sur Grosbill . La note sera ainsi plus légère. Vous pourrez en outre profiter de la promotion actuelle pour vous offrir un jeu afin de tester votre GPU flambant neuf !Conçues avec les architectures Turing, les cartes graphiquesadoptent la toute nouvelle technologie deen temps réel. Les jeux compatibles prennent alors une toute autre dimension avec des éclairages et ombrages dynamiques de toute beauté.Le GPU RTX 2060 avec 6 go de mémoire de chezvous permettra de profiter des titres AAA les plus gourmands sans aucun problème. De plus, son boitier noir au look acéré fera le bonheur des amateurs deinformatique.