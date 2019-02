🔥 Bon Plan : Casque Bluetooth à réduction Sony MDR-XB950N1 à 129€ au lieu de 249,99€

120€ de réduction sur le casque sans fil Sony

Le casque audio pour les amateurs de basses

Voici une baisse de prix qui ne se produira pas tous les jours. C'est en effet pas moins de 120€ que vous pouvez économiser aujourd'hui sur leCe très beau casque Bluetooth à réduction active des sons passe de 249.99€ en temps normal à. La promotion ne durera pas éternellement, c'est donc le bon moment pour en profiter !Si vous aimez les sons graves sublimés, alors leest fait pour vous. Grâce à son système EXTRABASS, ce casque circum-auriculaire vous procurera un son chaud et vibrant comme il faut.Histoire de profiter au mieux de vos morceaux préférés, l'appareil est doté d'une puce de. Vous ne serez donc pas ennuyé par les sons extérieurs.Ajoutez à l'ensemble une bonne autonomie de 22h et la possibilité de régler finement le son via l'application Headphone Connect. Pour 129€ seulement, vous réaliserez une super affaire !