⚡️ Bon Plan : Casque Bluetooth à réduction de bruit avec micro Marshall MID A.N.C. à 179,99€ au lieu de 241€

62€ de réduction sur le casque audio Marshall MID

La patte Marshall pour les amateurs de vrai son

Que voici une belle baisse de prix ! Leavec annulation active des bruits passe àsur Cdiscount. C'est une très bonne affaire sachant qu'il est affiché en temps normal à 241€. Vous réalisez donc 62€ d'économies sur ce matériel de qualité professionnelle.Dans le monde des casques Bluetooth,n'a pas à rougir de ses nombreux concurrents. Le MID en est un parfait exemple.Ce casque sans-fil supra-auriculaire vise les nomades avec une autonomie allant jusqu'à 30h sans ANC et 20h avec. Il peut toutefois fonctionner sans batterie en étant branché via sa prise jack 3.5 mm.On s'en doute, le plus gros atout de ce casque Bluetooth est sa. Grâce au protocole AptX, il offre un son clair et stable sur le spectre de 20 Hz à 20.000 Hz. Le microphone intégré dans l'oreillette permet de l'utiliser en tant que kit mains-libres.Toujours dans un souci de confort, le Marshall MID est repliable sur lui-même. Il peut ainsi se transporter en toute simplicité, surtout qu'il se veut très léger avec seulement 208 grammes sur la balance. En bref, c'est une valeur sûre, comme toujours avec la marque anglaise !