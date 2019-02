⚡️ Bon Plan : Clé USB Kingston DT100G3 - 128 Go - USB 3.1 à 16,49€ au lieu de 89,99€

Une bonne clé avec un prix sacrifié

Pour les ordinateurs de tous âges

Comme vous l'aurez sans doute compris, la clé USB en question possède une capacité de stockage de 128 Go. Avec un tel espace, vous pourrez embarquer un grand nombre de photos, documents, musiques et autres vidéos partout avec vous. Ce modèle est très simple d'utilisation grâce à son design élégant mais sobre et à son capuchon pivotant. Mais ce qui vous intéresse se trouve plutôt du côté des spécificités techniques du produit.Laaffiche des vitesses. Vous pouvez ainsi la brancher aux ordinateurs (portables comme fixes) les plus récents et ainsi profiter d'une vitesse de lecture atteignant les 130 Mo/s. Sachez aussi qu'elle est rétrocompatible USB 2.0 afin de l'utiliser sur des machines un peu moins bien équipées.Avec un tel prix, nous vous encourageons bien évidemment à vite passer à la caisse avec que les stocks ne soient épuisés. Comptez tout de même 4,99€ supplémentaires pour les frais de livraison en France métropolitaine.