🔥 Bon plan Cdiscount : XIAOMI Mi 8 64 Go Noir à 294€ au lieu de 369€ !

Si le montant affiché sur le site est bien de 369€, vous aurez deux manipulations à réaliser pour le faire chuter. Dans un premier temps, au moment de valider votre achat, vous devrez taper le code suivant pour bénéficier de 25€ de remise :. Ensuite, vous pouvez télécharger ce document afin de prendre connaissance des modalités pour une offre de réduction d'une valeur de 50€. Il sera nécessaire de vous munir des justificatifs demandés puis de vous rendre sur ce site pour que votre dossier puisse être pris en charge.Pour ce qui est du smartphone en lui-même, il arbore un écran AMOLED 6.21 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 845, 6 Go de mémoire vive et 64 Go d'espace de stockage. Il affiche donc d'excellentes performances et possède un écran de grande qualité.Du côté de la photo, leest équipé d'un double capteur arrière 12 mégapixels + 12 mégapixels ainsi que d'un capteur frontal atteignant les 20 mégapixels. La batterie 3400 mAh est compatible avec la fonctionnalité Quick Charge 4.0 et l'autonomie peut facilement atteindre 48 heures pour une utilisation normale.En bref, il s'agit d'une vraie bonne affaire à ne pas manquer !