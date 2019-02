🔥 Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Fitbit Versa : 5 montres connectées à prix cassés

Découvrez nos cinq bons plans pour les montres connectées

Samsung SM-R800 Galaxy Watch à 275,99€ au lieu de 329€

Apple Watch Series 3 à 309€ au lieu de 329€

Montre connectée hybride Withings Steel HR Sport à 181,22€ au lieu de 199,99€

Montre connectée Fitbit Versa à 179,14€ au lieu de 199,95€

Huawei Watch GT Sport à 150€ au lieu de 199€

Les meilleures smartwatches Après avoir eu bien des difficultés à exister, les montres connectées reviennent sur le devant de la scène. Celle-ci est toujours majoritairement occupé par Apple qui domine outrageusement les débats. Mais pour la première fois, depuis quelques mois, les modèles davantage pensés pour Android n'ont plus à avoir honte.

Si les soldes sont bien terminées (elles ont duré assez longtemps comme ça), les promotions ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Au fil des jours, nous avons mis en avant plusieurs bons plans pour les montres connectées . Il en existe un paquet venant de toutes les marques et pour tous les budgets. Ainsi, nous avons fait le tour des sites de vente en ligne afin de sélectionner une large gamme de produits pour répondre aux attentes d'une grande partie des consommateurs.Pour cela, nous nous sommes rendus chez, laou même sur. Ces valeurs sûres du commerce en ligne appliquent régulièrement une multitude de réductions sur des articles high-tech et, vous l'aurez deviné, les montres connectées sont à l'honneur en ce moment. En ce mardi, nous avons donc compilé les cinq meilleures montres avec des tarifs attrayants.Ces modèles s'adressent donc à tout le monde. Que vous soyez féru de high-tech, sportif ou bien les deux, chaque montre possède son lot de fonctionnalités afin de vous faciliter la vie. Si elles s'affirment avant tout comme un prolongement de votre smartphone, certaines vont chercher plus loin et s'assurent même que vous restez en bonne santé. Sans plus attendre, voici la liste en question.Bien évidemment, si vous êtes très exigeant sur les performances de vos appareils, alors la Apple Watch Series 3 à 309€ et la Samsung SM-R800 à 215€ sont faites pour vous. La marque à la pomme a mis le paquet sur toutes les fonctionnalités en rapport avec la santé. Vous pouvez ainsi surveiller votre rythme cardiaque, la qualité de votre sommeil, maîtriser votre stress via une application ou même appeler les secours. La grosse différence entre la montre proposée paret celle dese trouve avant tout dans leur design. En effet, le géant coréen a voulu offrir un look moins futuriste et donc plus proche de celui d'une montre classique à son exemplaire. De quoi ravir les nostalgiques.Pour ce qui est de la Withings Steel HR Sport à 181,22€ , de la Fitbit Versa à 179,14€ ou encore de la Huawei Watch GT Sport à 150€ , ces trois montres sont elles aussi de très bonne facture. Elles mettent particulièrement l'accent sur le sport avec quelques éléments liés à la santé. Ainsi, elle font largement le travail et conviendront à la plupart des utilisateurs. Bien évidemment, tous les modèles cités précédemment peuvent recevoir des appels, vous notifier de vos SMS ou même servir de GPS. Des centaines d'applications peuvent être téléchargées sur les montres selon vos besoins.