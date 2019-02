⚡️ Bon plan : Xbox One X 1 To + Fallout 76 Edition Limitée Robot à 399,99€ au lieu de 499,99€

L'Apocalypse version 4K

Deux coloris pour la Xbox One X disponibles sur le Microsoft Store

Jeux vidéo



Retrouvez nos actus, dossiers et diaporamas sur les jeux vidéos PC et console ! Voir les articles

La Xbox One X est la dernière née de chez Microsoft. La console est la plus puissante du marché et offre aux joueurs une expérience visuelle incomparable. La machine peut afficher des graphismes en 4K HDR sur un grand nombre de titres sortis ou à venir grâce à ses 6 téraflops de puissance. La machine propose également un lecteur Blu-ray 4K pour les cinéphiles les plus exigeants et le support du Dolby Atmos.Microsoft propose ici une offre incluant à son monstre de puissance le jeu Fallout 76. Cette préquelle à la saga Fallout est un jeu massivement multijoueur plongeant les joueurs dans un univers post-apocalyptique se situant après une guerre nucléaire ayant mené les Etats-Unis à la désolation.Lâchés dans un environnement immense, les joueurs devront résoudre ensemble diverses quêtes aux 4 coins de la carte et s'entraider pour survivre dans un environnement forcément hostile. Les développeurs de Bethesda ont fait les choses en grand, avec une gestion dynamique de la météo et des paysages variés donnant vie à six régions de la Virginie Occidentale, théâtre des évènements du jeu.A machine d'exception offre d'exception. Microsoft vous propose deux packs proposant une version blanche ditede la console et un autre avec la Xbox One X noire, exclusivement disponible sur le Microsoft Store en bundle avec Fallout 76. Le jeu Fallout 76 est lui proposé au téléchargement et récupérable dès l'installation de la console sous votre TV.Bénéficiez dès à présent de cette offre pour un prix de 399,99€, soit 100€ d'économies sur le prix de base de ce pack.