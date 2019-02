⚡️ Bon plan : Carte Graphique AMD MSI RX 570 Armor 8 Go à 159,71€ au lieu de 239€

Un GPU milieu de gamme très costaud

80€ de réduction sur la carte MSI RX 570

Dans la grande guerre Nvidia versus AMD, il n'y a qu'un gagnant : le joueur qui profite des bons plans sur les meilleurs GPU du marché. Aujourd'hui, c'est la carte graphiquequi attire notre attention.En plus d'un look très élégant, elle offre des performances de haute volée. Elle dispose pour ça d'une. L'ensemble peut faire tourner en ultra tous les plus gros titres du moment comme Battlefield sans coup férir. De plus, ce GPU est très silencieux. En bref, c'est un super choix pour renouveler une configuration un peu âgée !Déjà très abordable à son prix de base de 239€, la carte graphique AMD Radeon MSI RX 570 Armor 8 Go passe en ce moment à. Vous pouvez donc réaliser une belle économie de 80€, soit de quoi acheter quelques jeux pour faire connaissance avec votre nouveau GPU !