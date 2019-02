🔥 Bon plan : Smartphone Xiaomi Mi 9 64 Go à 444€ au lieu de 499,90€ avec le code MOINS25E

Tout beau, tout chaud !

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones

C'est donc aujourd'hui, le 25 février 2019, que le Xiaomi Mi 9 débarque en Europe. Il s'agit d'un excellent mobile qui côtoie ses concurrents haut de gamme tout en proposant un tarif relativement abordable. Ainsi, le smartphone est équipé d'un écran AMOLED 6,39 pouces en Gorilla Glass 6, compatible HDR 10 et équipé d'un capteur d'empreinte digitale.À l'intérieur de cette nouvelle version, nous retrouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 855, 6 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Pour ce qui est de la photo, le Xiaomi Mi 9 possède une triple caméra 48 mégapixels + 16 mégapixels + 12 mégapixels à l'arrière. La batterie 3300 mAh est compatible avec la charge rapide sans-fil permettant de recharger votre smartphone en moins de deux heures.La garantie de ce petit bijou est valable pendant deux ans. Cdiscount propose toujours le paiement en quatre fois. Pour profiter de cette promotion, vous devez impérativement entrer le code suivant au moment de valider votre achat :. Notez que le Mi 9 sera en stock le 4 mars prochain.