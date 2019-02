🔥 Bon plan : le forfait SOSH 50 Go pour 9,99€/mois avec Showroomprivé

Une offre qui expire ... puis qui revient

A lire aussi :

quel est le meilleur forfait 4G sans engagement ?



Comment ça marche ?

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones

L'offre alléchante de SOSH que vous pourrez retrouver seulement pour quelques jours sur le site showroomprive.com . La marque à bas prix développée par Orange relance en effet sa campagne promotionnelle en mettant à disposition son forfait 50 Go à 9,99 € par mois pendant un an et ce, jusqu'au 25 février.Dans le détail, la formule inclue une enveloppe internet mobile de 50 Go de data en 4G qui peut aussi bien être utilisée en France métropolitaine, qu'en Europe ou dans les DOM. Le forfait comprend également les appels illimités ainsi que les SMS et MMS illimités, mais SOSH va plus loin que ces concurrents en proposant également les appels illimités vers les USA et le Canada ainsi que les téléphones fixes d'Europe. Initialement accessible au prix de 24,99 €, ce forfait 50 Go sera de nouveau facturé à son tarif d'origine après douze mois de souscription.Pour profiter de cette offre alléchante, il vous suffit de créer un compte gratuit sur showroomprive.com , vous serez ensuite en mesure de générer un code promo que vous pourrez entrer sur le site Sosh.fr en sélectionnant le forfait à 24,99€ par mois . Après avoir cliqué sur « Choisir ce forfait », puis « valider et voir votre panier », entrez simplement votre code promo dans le champ correspondant !