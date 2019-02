⚡️ Bon plan : Monster Hunter Generations Ultimate sur Nintendo Switch à 29,90€ au lieu de 35,99€

La chasse reprend !

Une remasterisation à la hauteur

Jeux vidéo



La célèbre saga de Capcom est donc revenue par le biais d'un portage sur la console hybride de Nintendo. Dans cet opus, il n'y a pas de scénario et vous devrez partir chasser des monstres avec un arsenal conséquent à travers différentes zones. Autant le dire tout de suite, le contenu de cet épisode est très riche. Le jeu vous occupera ainsi pendant de longues heures et vous pourrez bien évidemment lancer une partie n'importe où grâce à l'aspect nomade de la Switch.Au niveau de ses performances, le portage de la 3DS vers la Nintendo Switch a été très bien réalisé. Les graphismes sont ainsi plus détaillés et les paysages bien plus colorés. Si vous avez déjà bien avancé sur 3DS, vous serez ravis d'apprendre que votre sauvegarde sera compatible avec cette nouvelle adaptation.Pour finir, précisons qu'il s'agit d'une version physique de Monster Hunter Generations Ultimate.