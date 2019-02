🔥 RED by SFR : ne manquez pas le forfait 40 Go pour 10€ jusqu'au 27/02

Une offre pour la vie

L'offre en détail

RED by SFR a sorti le grand jeu pour nous séduire ! L'opérateur se démarque en effet ici avec une promotionnelle à vie et sans aucun engagement.! Cela signifie que le tarif de la formule ne doublera ni au bout d'un an ni au bout de deux, mais simplement jamais.À l'origine, l'offre à 10 € de RED by SFR ne comprend qu'un seul giga d'internet, mais avec cette promotion,Avec son offre à 10 € par mois, RED by SFR vous fait profiter d'une enveloppe de 40 Go de data utilisable aussi bien sur les réseaux 4G que 3G, en France métropolitaine. À l'étranger, depuis les pays de l'Union européenne ainsi que les DOM, le forfait RED by SFR vous fait profiter de 4 Go de data supplémentaires, une aubaine pour ceux qui sont souvent amenés à se déplacer.Bien entendu. La durée d'un appel est fixée à 3 heures et vous avez la possibilité de contacter 200 destinataires différents durant le mois, idem pour les SMS et MMS.Pour souscrire à ce forfait, il faudra tout de même ajouter 10 € supplémentaire pour obtenir une nouvelle carte SIM. N'attendez plus,