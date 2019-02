🔥 Free mobile : le forfait 50 Go toujours disponible pour 8,99€ par mois

Forfait Free : une ligne mobile libérée pour 8,99€

De nombreux services mobiles inclus

Sosh, RED by SFR, Orange, Cdiscount mobile, tous les opérateurs y sont allés de leur petit grain de sel pendant les de soldes d'hiver pour proposer des forfaits illimités à petit prix, mais la fin de cette période n'a pas sonné le glas des promotions chez les opérateurs de téléphonie mobile ! La preuve en est encore une fois avec Free, qui prolonge une nouvelle fois son offre à prix mini avec son forfait qui risque fort de faire des envieux.Les termes du contrat ?. Notez toutefois que le forfait est sans engagement, rien ne vous empêche donc de résilier votre forfait au bout d'un an si vous estimez que l'herbe est plus verte ailleurs et que votre expérience avec la société de Xavier Niels ne vous a pas spécialement convaincue.Enfin, Free propose également de nombreux services mobiles gratuitement avec son forfait Série Free 50 Go. Des services bien utiles au quotidien avec, par exemple,Bien que l'offre promotionnelle de Free dure depuis un certain temps, elle n'est pas éternelle ! Ne tardez donc pas si vous souhaitez en profiter, car elle devrait s'arrêter le 5 mars. Enfin, sachez que la migration depuis un forfait 2 € ou un autre forfait Free n'est pas autorisée.