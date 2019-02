⚡️ Bon Plan : Tablette Graphique Câblée USB Alfawise AP 1910 à 267€ au lieu de 423,32€

Alfawise AP 1910, la tablette graphique qui a tout d'une grande

Les meilleures tablettes graphiques Si avoir une tablette graphique de meilleure qualité ne fait pas de vous un meilleur designer, l'inverse peut en revanche beaucoup nuire à vos créations. Mais pour réaliser des créations de bonne qualité, il n'est pas toujours nécessaire de dépenser des fortunes.

Amis designers et créatifs, n'hésitez pas à jeter un œil à la tablette graphique. Dotée d'un très grand écran tactile couleur de 19'' de 1440 x 900 px, elle dispose d'un stylet gérant 8192 points de pression taillé pour le dessin de précision.La dalle offre une résolution de 2000 LPI. Pas la meilleure du moment, mais largement suffisante pour faire de beaux dessins numériques. Une fois branchée via le port USB au PC et bien ajustée sur son pied réglable, cette tablette graphique pourra vous accompagner sur vos créations Photoshop, 3D Max ou encore Maya. Elle est compatible Windows et Mac.Il faudra faire vite pour saisir l'affaire du jour. Gearbest propose une vente flash sur la tablette graphique Alfawise AP 1910 qui voit son prix passer de 423€ à 267€, soit