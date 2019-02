🔥 Bon plan : Bouygues lance ses offres de forfaits avec la précommande du Samsung Galaxy S10

Samsung dévoile son nouveau flagship

Si ces dernières semaines ont été riches en leaks en tout genre, permettant de se faire une bonne idée des caractéristiques techniques, il est toujours bon de voir les informations confirmées de vive voix par le constructeur. Chose qu'il a fait dans les grandes largeurs à l'occasion de la keynote Samsung Unpacked. Nous savons désormais que la gamme Galaxy S10 se décline en trois modèles : le Galaxy S10, le Galaxy S10+ et le Galaxy S10e. De base, ces trois modèles sont équipés d'un processeur Exynos 9820 suppléé par 6 Go de RAM, et un stockage de 128 Go. Ces trois modèles disposent toutefois de certaines différences.Pour commencer, au niveau de l'écran. S'ils disposent tous d'un trou permettant de laisser passer le capteur photographique avant, leur taille varie selon les modèles. Le S10 est ainsi équipé d'une dalle 61 pouces doté d'une définition de 3040 par 1440 pixels), tandis que le S10+ culmine à 6,3 pouces. Le Galaxy S10e pour sa part, est plus modeste avec une dalle de 5,8 pouces. Côté autonomie, c'est le S10+ qui remporte la palme avec une batterie de 4100 mAh, là où le S10e doit se contenter de 3100 mAh. Les trois modèles disposent aussi de capteur photo arrière (même si le S10e ne dispose pas d'objectif grand angle), ainsi que d'un capteur d'empreinte digitale, qui se situe dans l'écran pour le S10 et le S10+.A l'occasion de la sortie du Galaxy S10, Bouygues a décidé de mettre les petits plats dans les grands afin de vous proposer les trois modèles de la gamme à prix avantageux. Vous pouvez en effet dès aujourd'hui précommander les trois modèles de la gamme avec les forfaits de la gamme Sensation. Il s'agit de forfaits avec engagement de 24 mois, qui vous permettront d'obtenir Appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu'une quantité de data mobile allant de 50 Mo par mois, à 70 Go. En optant pour les formules les plus élevées, soit les forfaits 50 et 70 Go, sachez que vous pourrez bénéficier de l'Avantage Smartphone, qui fera baisser la facture de 15 euros par mois pendant un an, les faisant ainsi tomber respectivement à 19,99 et 23,99 euros par mois.Ces forfaits sont aussi ceux qui vous permettront d'obtenir la ristourne la plus importante sur les terminaux de la gamme Galaxy S10. Pour le S10, en version 128 Go, vous ne devrez par exemple débourser que 299,90 euros, ainsi que 8 euros par mois pendant 24 mois si vous optez pour le forfait Sensation 70 Go, tandis que le ticket d'entrée sera de 599,90 euros et 8 euros par mois pendant 24 mois si votre choix se porte sur le forfait Sensation 5 Go. Une différence de prix notable. Il est à noter également, dans le cas du forfait sensation 70 Go, que le S10E passe à 169,90€ et 8€ supplémentaires par mois, et que le S10+ passe à 399,90€ et 8€ supplémentaires par mois.Enfin, sachez que Bouygues vous propose d'obtenir votre Galaxy S10, S10+ ou S10e trois jours en avance si jamais vous effectuez votre précommande entre aujourd'hui et le 5 mars prochain. Autre avantage, si vous précommandez un Galaxy S10 ou S10+ avant le 7 mars, vous pourrez, après avoir rempli le dossier et fourni les pièces adéquates, obtenir gratuitement une paire d'écouteurs Galaxy Buds d'une valeur de 149 euros. Toutes les informations relatives à cette offre sont disponibles ici