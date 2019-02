⚡️ Bon Plan : Xiaomi Redmi Note 6 Pro Noir à 178€ au lieu de 250,47€

Xiaomi c'est parti !

Une autonomie jusqu'au bout de la nuit

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones

Passons immédiatement à ce que cet exemplaire fabriqué par le géant chinois a dans le ventre ! Il arbore un écran LCD 6.26 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Au niveau de son processeur, nous notons la présence d'un Qualcomm Snapdragon 636 cadencé à 1.8 GHz. Le smartphone embarque aussi 4 Go de RAM et une mémoire de stockage de 64 Go.Concernant ses autres caractéristiques, il est équipé d'un double capteur arrière 12 mégapixels + 5 mégapixels et d'une double caméra en frontal 20 mégapixels + 2 mégapixels. Vous obtiendrez donc de très beaux clichés de jour. L'autre gros point positif, c'est l'autonomie offerte par la batterie 4000 mAh. Pour une utilisation standard, le Redmi Note 6 Pro tiendra pendant deux jours sans aucun problème contre un peu plus de 24 heures pour un usage intensif.GearBest facture la livraison en France à 0,65€. Ce n'est pas grand chose mais comptez entre 12 et 15 jours pour recevoir votre commande. La promotion prendra fin le 25 février aux alentours de 17h00. Le nombre d'exemplaires disponibles pour cette vente flash est bien évidemment limité.