⚡️ Bon Plan : Tablette Android Polaroid Infinite 16 Go 10.1'' à 69,90€ au lieu de 129,99€

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

C'est donc une tablette à tout petit prix que nous vous présentons aujourd'hui. Elle est idéale pour une utilisation standard, que ce soit pour regarder des vidéos, lire un article ou bien utiliser quelques applications. Elle ne vous offrira pas des performances de haut vol mais elle s'avérera bien pratique au quotidien.Ainsi, dans les spécificités techniques du produit, nous retrouvons un écran 10.1 pouces avec une définition de 1024 x 600 pixels. À l'intérieur, elle embarque une batterie 5000 mAh, 1 Go de mémoire vive et 16 Go d'espace de stockage. Elle tourne sous le système d'exploitation Android 5.1 et possède une caméra frontale de 0,3 mégapixels. La tablette peut aussi se connecter à internet via le réseau 3G en plus du wi-fi.Comme à son habitude, Cdiscount vous propose de payer votre commande en quatre fois, soit environ 18€ pour la première échéance et 17€ pour les trois autres.