⚡️ Galaxy S10 : Cdiscount ouvre les précommandes du nouveau smartphone Samsung

Après des semaines d'attente et de nombreuses spéculations, Samsung a enfin dévoilé toutes les caractéristiques de son nouveau vaisseau amiral, le Galaxy S10 , qui se décline en trois versions différentes : les S10, le S10+ vendus 909 et 1009 euros, ainsi qu'une version plus abordable, le S10e, que vous pourrez trouver aux alentours de 759 euros. Ces trois modèles disposeront de de 60 Go de RAM, et de 128 Go de Stockage. Deux versions céramiques boostées en RAM et en stockage seront aussi mises en vente pour 1259 et 1609 euros respectivement.Le Galaxy S10 est équipé en série d'un écran Super AMOLED de 6,1 pouces doté d'une résolution de 2040 par 1440 pixels, et s'avère percé d'un trou laissant passer l'objectif de la caméra avant à 10 millions de pixels. Ecran qui dispose aussi d'un capteur d'empreinte digitale intégré. Dans ces entrailles, c'est un processeur Exynos 9820 supporté à 6 Go de RAM. Il dispose aussi d'un triple capteur arrière combinant objectif classique, téléobjectif et grand angle.Le Galaxy S10+ est pour sa part garni d'un écran de 6,3 pouces, lui aussi percé pour accueillir une double caméra permettant la reconnaissance faciale. Si le modèle de base dispose des mêmes caractéristiques que celles du S10, il peut tout de même compter sur une batterie à 4100 mAh qui lui assure une meilleure autonomie. Quant au Galaxy S10e, il s'agit d'une version plutôt orientée « entrée de gamme », qui arbore un écran 5,8 pouces, sans pour autant rogner sur le contenu de ses entrailles. Autres différences toutefois, le capteur d'empreintes n'est plus intégré à l'écran, et ce terminal ne dispose pas du capteur grand angle de ses frangins.A partir d'aujourd'hui, et jusqu'à la sortie du Galaxy S10 le 8 mars prochain, Cdiscount vous donne l'opportunité de précommander le dernier né de chez Samsung. A cette occasion, le site marchand vous propose quelques services spéciaux afin de vous faciliter la vie. Vous pourrez par exemple bénéficier d'unquelque soit le modèle choisi, et bénéficierez automatiquement de lasans débourser un centime de plus. Et si vous ne souhaitez pas l'acheter, sachez que vous pourrez le louer.Dans le cas où ce Galaxy S10 vous aurait tapé dans l'œil, et que vous vous décidiez à le précommander sans plus attendre, sachez que Cdiscount vous propose un système d'. Si vous achetez votre terminal entre aujourd'hui et le 5 mars prochain inclus, vous pourrez le recevoir dès le 5 mars. Et si vous trainez un peu et ne passez votre commande que le 6 ou le 7 mars, vous devrez attendre la date de sortie officielle, soit le 8 mars prochain.