⚡️ Bon Plan : Câble de Charge USB 3 en 1 Micro USB + 8 Broches (Apple) + Type C à 3,43€

Le rouge lui va si bien

Pour la charge uniquement

Ce câble USB 3 en 1 est extrêmement pratique puisqu'il vous permettra de recharger n'importe quel appareil. En effet, il possède trois embouts : un à 8 broches (Apple), un micro USB et un USB Type-C. Avec sa ligne de cuivre et son nylon ondulé, il est aussi très résistant et peut être transporté sans le moindre problème. Le modèle soldé est celui arborant un magnifique coloris rouge.Grâce à son aspect 3 en 1, vous pouvez donc brancher votre smartphone pour le recharger. La plupart des mobiles Android et iOS sont compatibles comme l'iPhone 8, le Samsung Galaxy S9 et autres Xiaomi ou Huawei. Notez qu'il est impossible de transférer des données de votre téléphone vers un ordinateur (et inversement) via ce produit. Il est réservé exclusivement pour la charge. Sachez aussi que la longueur du câble est de 1,2 mètres.La vente flash se terminera le 21 février aux alentours de 17h00. Notez que les frais de port s'élèvent à 0,59€ pour la France et comptez entre 15 et 30 jours pour recevoir votre commande.