⚡️ Bon Plan : Carte graphique MSI GeForce GTX 1050 Gaming X 2G à 149,90€ au lieu de 202€

Un GPU âgé, mais toujours vaillant

Plus de 50€ de réduction sur la GTX 1050 de MSI

Comparatif pc portable : Quel ordinateur acheter ? Plus que jamais, le PC portable s'impose comme l'outil informatique de nos foyers, mettant aux oubliettes la bonne vieille tour fixe et permettant une utilisation plus polyvalente. De nombreuses catégories et caractéristiques existent, mais la rédaction vous guide pour trouver l'ordinateur convenant à vos usages et votre budget.

Découvrez notre comparatif des meilleurs ordinateurs portables

Face aux nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX, la vieille GeForce GTX 1050 fait pâle figure. Cette carte graphique a pourtant de quoi séduire les petits budgets malgré son grand âge.Produit par MSI, leoffre une vitesse d'horloge boostée jusqu'à 1556 MHz et 2 Go de RAM GDDR5. Trois sorties vidéo sont disponibles : HDMI, DisplayPort et DVI-D. L'ensemble supporte la technologie Nvidia G-Sync. Une configuration plus que suffisante pour assurer de bonnes performances sur des titres assez récents avec un niveau de détail moyen.Si les RTX 20xx restent hors de votre budget - un peu comme tout le monde en fait - ladevrait être un bon palliatif. Cette carte graphique d'ancienne génération est affichée à, au lieu de 202€ en temps normal. Pas cher, efficace, que demander de plus à ce GPU ? Ah oui, en plus il est vraiment beau avec son design rouge et noir super agressif !