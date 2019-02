🔥 Bon Plan : iPhone XR Apple 128 Go à 827,10€ au lieu de 917€

Une pomme en or

iPhone, mon bel iPhone...

Commençons donc par faire un petit tour des spécificités du mobile fabriqué par Apple. Il est composé d'un écran LCD Retina 6.1 pouces avec une définition de 1792 x 828. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Apple A12 Bionic, 3 Go de RAM et une capacité de stockage atteignant les 128 Go. Le smartphone est résistant à la poussière et à l'eau grâce à sa certification IP67. Vous pourrez donc l'immerger jusqu'à un mètre de profondeur pour une durée maximale de 30 minutes.Pour le reste, vous pourrez profiter d'un capteur photo arrière affichant 12 mégapixels (avec stabilisation optique de l'image) et un en frontal avec 7 mégapixels. L'iPhone XR embarque une batterie 2942 mAh lui permettant de tenir 2 jours sans trembler pour une utilisation standard. Vous aurez même la possibilité d'utiliser la recharge sans fil. Enfin, vous pourrez bénéficier de plusieurs fonctionnalités bien pratiques comme le Face ID qui utilise la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil.Afin de bénéficier de cette promotion, vous devez cocher la case du coupon de 89,90€ qui est visible sur la page du produit. La livraison est gratuite en France métropolitaine.