⚡️ Bon Plan : carte PlayStation Network de 50€ à 39.99€

Dépensez sans compter !

Un max de jeux à votre disposition

Pour faire simple, en déboursant la quarantaine d'euros mentionnée ci-dessus, votre compte PSN sera crédité de 50€. Avec ce gain de 10€, vous pourrez vous procurer les plus gros blockbusters disponibles sur la boutique en ligne de Sony. Après votre passage en caisse, eBay vous enverra un email avec le code que vous devrez ensuite rentrer sur le PlayStation Network. Comptez entre 15 minutes et 24 heures pour le recevoir.Petite précision très importante, cette carte PSN n'est valide que sur un compte français. Il ne fonctionnera donc pas si votre compte est relié à une autre zone du globe. Bien évidemment, vous pouvez utiliser les 50€ pour acheter des jeux sur toutes les consoles de Sony : PS4, PS3 et PS Vita.Actuellement, le PlayStation Network est plein à craquer au niveau des promotions. De nombreux jeux sont à moins de 5€, d'autres à moins de 15€ et plusieurs grosses productions sont soldées comme Shadow of the Tomb Raider (34,99€), Destiny 2: Renégats (19,99€), Spyro Reignited Trilogy (29,99€) ou encore Red Dead Redemption II (49,99€). Pour découvrir toutes ces réductions, rendez-vous à cette adresse