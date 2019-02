⚡️ Bon Plan : Bracelet connecté Huawei Honor 4 Sport à 30,15€ au lieu de 36€

Honor Band 4 : le meilleur concurrent du Xiaomi Mi Band 3

Le Honor Band 4 à 30€ seulement

Dans le secteur des traqueurs d'activité d'entrée de gamme, le Xiaomi Mi Band 3 est roi. Mais il doit cependant faire face à une solide concurrence, en particulier celle du. Conçu par la filiale de Huawei, ce traqueur d'activité est l'un des seuls à embarquer un écran AMOLED de 0.95'' en couleur.Connecté via Bluetooth 4.0 à votre smartphone Android ou iOS, ce bracelet connecté suivra vos progrès sportifs au quotidien. Rythme cardiaque, calories dépensées, nombre de pas, qualité du sommeil : le Honor 4 Sport est hyper complet !Cerise sur le gâteau, ce très beaubénéficie d'une confortable autonomie de 15 jours grâce à sa batterie de 100 mAh. Il a donc de quoi bien empiéter sur les plates-bandes du Mi Band 3.Grâce à Gearbest, le bracelet d'activité Honor 4 Sport passe à 35.76€ en vente flash. Mais il est possible de faire baisser le prix àgrâce au code. Difficile dès lors de faire plus attractif pour les petits budgets !