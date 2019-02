🔥 B&YOU : le forfait 40 Go à 9,99€ par mois jusqu'au 17 février

Toi + moi...

Dans ce forfait au tarif très intéressant, vous retrouvez les classiques appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM.. Vos déplacements à l'étranger ne seront pas impactés puisque 4 Go d'internet supplémentaires vous seront alloués en Europe et dans les DOM.Ultime bonne nouvelle, sachez que le forfait est sans engagement. Vous pourrez donc résilier quand vous en aurez envie sans la moindre pénalité. Comme toujours avec Bouygues, il vous sera nécessaire de débourser 10€ supplémentaires au moment de la souscription afin de recevoir votre carte SIM toute neuve.Au moment de valider votre achat, vous pourrez aussi ajouter un smartphone si vous avez besoin d'en changer. Bien évidemment, ce n'est absolument pas obligatoire.