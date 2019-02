🔥 Bon Plan : SanDisk Extreme Disque Flash SSD Portable 500 Go à 99,99€

Le SSD de tous les extrêmes

Une réduction à saisir de toute urgence

frappe fort avec son SSD Extreme. Ce disque flash externe porte d'ailleurs bien son nom. En plus de sa confortable capacité de stockage de 500 Go, il est engoncé dans un boitier résistant aux chocs, à l'eau et à la poussière. L'ensemble est en effetPlus petit qu'un disque dur mécanique classique, leoffre bien entendu des vitesses en lecture et en écriture beaucoup plus élevées, allant jusqu'à 550 Mo/s. Cette petite bête de course se connecte via son port USB-C 3.1 sur n'importe quel PC ou Mac grâce à ses adaptateurs fournis dans la boite.Affiché en temps normal à 139€, le SSD SanDisk Extreme 500 Go passe à. Une belle baisse de prix, mais qui ne durera que quelques heures seulement. Faites donc vite si vous avez besoin d'une solution de stockage portable et efficace !