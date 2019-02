🔥 Bon Plan : PC Portable Huawei MateBook D 14" AMD Ryzen 5 à 589,90€

Huawei part à l'assaut des ordinateurs !

Un portable ultra portable

En plus de s'être imposé du côté des smartphones, le géant chinois veut étendre son empire sur d'autres domaines. C'est à ce moment que le PC portable Huawei MateBook D entre en scène. Il possède un écran 14 pouces d'une définition de 1920 x 1080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement pointant à 60 Hz. Dans le ventre de la bête, nous retrouvons un processeur AMD Ryzen 5-2500 U, une carte graphique AMD Radeon Vega 8 ainsi que 8 Go de RAM et un SSD avec une capacité de stockage atteignant les 256 Go.Tout ce beau monde tourne bien évidemment sous Windows 10. Au niveau des différentes entrées, nous pouvons noter la présence d'un port HDMI, un USB 2.0, un USB 3.0 et un USB 3.1 Type-C. De plus, sachez qu'il vous sera très facile de le transporter grâce à son poids plume de 1,9 kg. Il possède aussi un capteur d'empreinte digitale et quatre haut-parleurs pour un son Dolby Atmos excellent.Dépêchez-vous car la vente flash se terminera dès le 15 février. Vous pouvez être livré gratuitement à domicile et même payer en plusieurs fois si vous préférez. Notez que la garantie du produit s'élève à deux ans.