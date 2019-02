🔥 Cdiscount Mobile : le forfait 30 Go à 2,99€ par mois jusqu'au 27/02

Attention, offre à durée limitée

Un forfait complet

Cdiscount Mobile est donc bien décidé à venir chasser sur les terres des opérateurs traditionnels avec une offre ma foi très alléchante.. En utilisant le code de réduction, vous ne paierez en effet que 2,99 euros au lieu de 12 euros par mois et ce, pendant six mois. Au-delà de ce délai, le forfait reprendra son tarif original.Attention toutefois, car ce code de réduction n'est valable que jusqu'au 27 février prochain. Si vous souhaitez souscrire, ne tardez donc pas trop à vous décider. Sachez aussi que vous devrez, lors de la souscription, débourser 10 euros supplémentaires pour obtenir votre carte SIM, et que cette offre est strictement réservée aux nouveaux clients Cdiscount Mobile.L'Immanquable de chez Cdiscount Mobile est un forfait dans la plus pure tradition des forfaits actuels. En souscrivant, vous bénéficierez bien évidemment des appels SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi à l'étranger. Cela comprend les vingt-sept pays de l'union européenne, ainsi que l'Islande, la Norvège et le Lichtenstein. Vous pourrez aussi utiliser cet avantage dans huit destinations Outre-Mer.. Vous disposerez en plus d'une enveloppe de 3 Go en 3G+ à utiliser lors de vos déplacement en UE et dans les DOM, soit les même destinations que celles incluses pour les communications. Ce forfait est bien évidemment sans engagement, et rien ne vous empêche de le résilier une fois la promotion terminée, soit six mois après la souscription.