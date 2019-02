🔥 Soldes Switch Amazon : 5 offres à prix cassés sur la console, les jeux et les accessoires

5 bons plans chez Amazon pour vous offrir une expérience Switch optimale

Console Nintendo Switch à 259,99€ au lieu de 299,99€ (Utilisez le coupon)

Paire de manettes Joy-Con pour Nintendo Switch à 69,99€ au lieu de 79,99€ (Utilisez le coupon)

Mario Kart 8 Deluxe à 45,99€ au lieu de 54,99€

Coque de protection pour Nintendo Switch à 9,58€ au lieu de 23,99€

Kit de démarrage officiel Nintendo édition spéciale Link (The Legend of Zelda) à 19,99€ au lieu de 29,99€

Pokémon: Let's Go, Evoli! à 44,15€ au lieu de 59,99€

Laest une des consoles qui se vendent le mieux dans le monde à l'heure actuelle. En effet, le constructeur japonais revendique plus de 30,5 millions d'unités vendues aux quatre coins du globe, ce qui est une performance de haut vol moins de deux ans après la sortie du système. Ainsi, il n'est pas toujours évident de dénicher des bons prix sur des produits à succès comme la machine du constructeur nippon. Heureusement pour vous, nous veillons au grain et le géant de la vente en ligne Amazon à quelques belles affaires en stock.En plus de la console en elle-même, plusieurs accessoires comme des housses de protection, des manettes et autres kits de démarrage sont accessibles à des tarifs réduits durant les soldes. Bien entendu, les jeux ne sont pas laissés de côté et c'est pourquoi nous mettons deux incontournables en avant dans cette sélection.Tout y est pour accueillir comme il se doit la petitedans votre famille. La machine de Nintendo se prépare d'ailleurs à une année 2019 passionnante, donc c'est le moment parfait pour vous équiper. Des titres très attendus comme Yoshi's Crafted World, Luigi's Mansion 3, Animal Crossing ou même un RPG Pokémon inédit débarqueront dans les mois qui viennent. Un futur plus lointain réserve quelques autres jeux d'envergure comme Metroid Prime 4 et Bayonetta 3. Il y en aura pour absolument tous les goûts.Mais avant de nous tourner vers l'avenir, il est temps de faire une petite halte dans le présent. Sans plus attendre, voici les cinq offres disponibles chez Amazon pour laAlors bien évidemment, l'achat de la machine à 259,99€ (grâce au coupon d'Amazon) est primordial pour profiter du reste. Ce qu'il faut savoir, c'est que laest avant tout une console portable. Vous pouvez certes la fixer dans son dock pour y jouer sur votre télévision, mais il n'y a rien de mieux que de transporter tout l'univers Nintendo durant vos déplacements. C'est pourquoi nous vous conseillons aussi d'acheterou même le. Ce dernier vous permettra de protéger votre console tout en vous donnant accès à des compartiments pour placer vos jeux.Puisque nous parlons des jeux,etfont partie des meilleures exclusivités de la. Là où le dernier Pokémon en date ravira les fans de la première heure comme les plus jeunes, Mario Kart 8 vous offrira des moments de convivialité en famille avec son gameplay accessible et son contenu gargantuesque. Pour y jouer à plusieurs, n'hésitez donc pas à vous munir dsupplémentaire à 69,99€. Vous voilà donc paré à plonger dans le merveilleux monde de la