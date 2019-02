⚡️ Bon Plan : Bracelet Connecté Y2 Plus à 8,85€ au lieu de 12,13€ avec le code V05MRZZO2U

La technologie à moindre prix

Petit mais costaud

De base, ce bracelet connecté est vendu pour un tarif très abordable. Mais nous pouvons faire mieux grâce au code que nous vous fournissons dans cet article. Vous devrez le rentrer au moment de valider votre achat pour en profiter. Sans plus attendre, voici le code promotionnel en question :. Notez que la vente flash s'achèvera le 15 février prochain aux alentours de 17h00.Le bracelet Y2 Plus possède un écran tactile OLED 0.87 pouces. La zone d'affichage pourra vous offrir toute une série d'informations relatives à votre santé. Vous pourrez surveiller votre fréquence cardiaque en temps réel ainsi que votre pression artérielle, l'oxygène sanguin et même la qualité de votre sommeil. Il propose également une gestion de vos exercices physiques en vous notifiant des changements de votre rythme cardiaque afin de contrôler vos efforts.Bien évidemment, cet exemplaire ne fait pas que s'occuper de votre santé. Il peut vous notifier des appels téléphoniques et des SMS reçus par votre smartphone, une fois celui-ci connecté. Le bracelet est aussi pleinement adapté à la peau pour un confort optimal. Il est résistant à la transpiration et sa norme IP54 lui permet d'être à l'épreuve de la poussière comme de l'eau. Voici un modèle absolument parfait pour un usage au quotidien, surtout qu'il peut tenir longtemps grâce à son autonomie de 25 jours