🔥 Bon plan VPN : la promotion HideMyAss à 2,49€ pour 3 ans continue !

HideMyAss continue de casser les prix

Tout le foot en streaming à travers le monde

Face au succès de sa promotion, lea décidé de la prolonger une fois de plus. Le célèbre VPN britannique affiche ainsi un prix imbattable sur son forfait pour trois années qui passe à 2.49€/mois.En temps normal, l'abonnement sur trois ans coûte 10.99€/mois, avec une facturation en une seule fois de 395.64€. Mais avec son prix cassé,. Au final, vous réalisez une économie de plus de 300€ et vous protégez par la même occasion tous vos appareils !Pour les amateurs de foot en plein boom de Ligue des Championsl'usage d'un VPN prend tout son sens. En effet, pourquoi se contenter de regarder les chaines françaises alors que les autres pays proposent les matchs de vos équipes préférées sous d'autres angles ?Grâce à son masquage d'adresse IP,. Via son interface très simple, le VPN HideMyAss vous donnera accès à des serveurs répartis dans le monde entier et conçus pour les débits nécessaires au streaming. A vous les joies des matchs depuis les chaines anglaises, allemandes, brésiliennes et plus encore !Bien entendu, ce n'est pas le seul atout de ce VPN. HideMyAss protège aussi votre connexion en l'encapsulant dans un tunnel chiffré avec les meilleurs protocoles actuels, comme. Vous serez ainsi à l'abri d'éventuels pirates et autres nuisances qui rôdent sur le Net, tout en conservant une navigation anonyme.