⚡️ Soldes Amazon : Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Revolve à 137,50€

Une Revolvution

Du son n'importe où, n'importe quand

Comparatif enceinte bluetooth

Découvrez notre comparatif des meilleures enceintes bluetooth

Dans un premier temps, il est nécessaire de préciser que cette enceinte signée Bose est au prix annoncé plus haut uniquement sur la branche espagnole d'Amazon. Maintenant que vous êtes au courant, nous allons pouvoir parler de l'appareil en lui-même. Il s'agit d'un modèle de grande qualité, autant au niveau de son design que de sa robustesse. L'enceinte peut d'ailleurs résister sans aucun problème aux éclaboussures (attention tout de même de ne pas l'immerger dans l'eau).Bose propose donc une excellente enceinte qui peut diffuser le son à 360°. Une fois le Bluetooth activé, vous pouvez utiliser les commandes vocales via Siri ou Google Now pour donner des indications avec votre voix. De plus, cette version possède une très bonne autonomie puisqu'elle peut tenir facilement pendant plus de 12 heures. Enfin, grâce à l'application mobile Bose Connect, vous pourrez passer d'un appareil Bluetooth à l'autre et vous aurez même la possibilité d'appairer plusieurs enceintes SoundLink Revolve en mode soirée ou stéréo.La garantie de l'enceinte est valable pendant deux ans.