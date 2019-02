⚡️ Bon Plan : le Huawei Mate 20 Pro à 704€ au lieu de 999€

Il Mate la concurrence !

Le Total Package

Ce superbe smartphone a absolument tout pour plaire ! Il possède un large écran 6,39 pouces avec une définition atteignant les 3120 x 1440 pixels. À l'intérieur de la bête, nous retrouvons un processeur Kirin 980 à 2,6 GHz, 6 Go de RAM et une mémoire de stockage interne de 128 Go. Vous pourrez ainsi y enregistrer un grand nombre d'applications et de photos.Puisque nous évoquions les photos, il est temps de s'attarder sur les performances des différents capteurs. Nous en retrouvons un double à l'arrière avec 40 mégapixels et 20 mégapixels. Celui en frontal atteint les 24 mégapixels. Bref, c'est absolument parfait pour réaliser de somptueux clichés et capturer des vidéos en 4K. Il s'agit d'un mobile presque parfait avec une alliance optimale entre design élégance, ergonomie et puissance.Amazon propose bien évidemment la livraison gratuite et vous pouvez payer le mobile en quatre fois, soit environ 204€ par mois.