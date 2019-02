⚡️ Bon Plan : Apple iPad Retina 32Go (2018) + Smart Cover à 329€

Ça pique la rétine !

Une housse intelligente

Pour le prix énoncé ci-dessus, vous aurez droit à un iPad avec un bel écran Retina 9,7 pouces affichant une définition de 2048 x 1536 pixels. Ce modèle datant de l'année dernière embarque 32 Go d'espace de stockage ainsi qu'un processeur Apple A10 Fusion. Autant dire que vous pourrez stocker un maximum d'application et les faire tourner sans aucun problème.Afin de transporter votre iPad en toute sécurité au travail ou bien dans les transports, Cdiscount met à votre disposition une Smart Cover adaptée à la tablette. Elle permettra à votre iPad de rester bien en place grâce à un système d'aimants et elle se veut aussi légère que résistante. En soulevant la Smart Cover, votre appareil sortira de son mode veille automatiquement pour toujours plus de facilité.Vous en avez l'habitude, Cdiscount propose le paiement en quatre mensualités, soit un peu moins de 82€ par mois.